In Aichach beginnt am Mittwochabend wieder das Freiluftkino

Im Aichacher Cineplex-Kino beginnt am Mittwoch das Freiluftkino. An welchen Tagen gespielt wird, welche Filme gezeigt werden und was bei Regenwetter passiert.

Kino unterm Sternenhimmel ist ab Mittwoch im Aichacher Cineplex-Kino zu erleben. Dann startet wieder das Freiluftkino. Gleich in den ersten Tagen ist mit "Jurassic World" zweimal klassisches Popcorn-Kino zu sehen. Mit einem Sektempfang und Cocktails geht es in die neue Saison. Auch in den darauffolgenden Wochen sind auf dem Dach des Kinos populäre Filme zu erleben. Darunter der neue "Eberhofer"-Krimi.

Bis zu den Sommerferien zeigt das Freiluftkino einer Mitteilung zufolge jede Woche am Freitag und Samstag sowie vor Feiertagen einen ausgewählten Film unter freiem Himmel. Am Feiertag Fronleichnam am Donnerstag läuft "Top Gun Maverick" mit Tom Cruise. Auf diesen Film hätten Actionfans viele Jahre gewartet, sagt Susanne Schubert, Marketing-Leiterin des Cineplex. Am Freitag, 17. Juni, steht das Roadmovie "Dog" mit Channing Tatum auf dem Programm.

Ab Ende Juli gibt es im Aichacher Cineplex täglich Freiluftkino

Ab Ende Juli wird das Freiluftkino in Aichach täglich bespielt. Dann gibt es Schubert zufolge neben aktuellen Neustarts auch ausgewählte Filme der jüngeren Vergangenheit zu sehen - zum Beispiel für die Kinofreunde Aichach.

Was Freunde der "Eberhofer"-Reihe freuen dürfte: Auch die neueste Krimikomödie "Guglhupfgeschwader" nach dem Roman von Rita Falk wird im Freiluftkino zu sehen sein. Vor dem Filmstart soll es im Aichacher Cineplex eine Preview geben, der Termin steht Schubert zufolge noch nicht fest. Darüber hinaus stehen im Freiluftkino der bei den Filmfestspielen in Cannes gefeierte "Elvis" und für Kinder die "Minions" auf dem Programm.

150 Plätze bietet das Aichacher Kinodach. Da derzeit keine Corona-Beschränkungen gelten, darf das Kino die vorhandenen Plätze voll auslasten. Es sind keine Impf-, Genesenen- oder Testnachweise erforderlich. Das Cineplex empfiehlt allerdings das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Sitzplatz sowie die Einhaltung der Mindestabstände. Wer es im Freiluftkino besonders bequem haben möchte, kann im Internet zu seiner Kinokarte einen Liegestuhl buchen. Die Filme beginnen immer bei Einbruch der Dunkelheit.

Bei schlechtem Wetter fällt die Filmvorführung aus

Sollte das Wetter zu schlecht fürs Freiluftkino sein, fallen die Filme Schubert zufolge in aller Regel aus - es sei denn, im Cineplex wäre kurzfristig ein Saal frei. Eine entsprechende Meldung über die Absage sei dann auf der Internetseite des Kinos zu finden und werde allen, die Tickets gebucht hätten, an ihre bei der Buchung hinterlegten Kontaktdaten mitgeteilt.

2001 veranstaltete das Aichacher Cineplex zum ersten Mal ein Kino unter freiem Himmel. Einige Jahre machte das Freiluftkino Pause. Doch in den Corona-Jahren fand es, sofern es die Auflagen zuließen, statt. Es sei sehr gefragt gewesen, berichtet Schubert. Die Menschen hätten sich in dieser Zeit gerne im Freien aufgehalten. Inzwischen laufe auch der Betrieb in den Kinosälen wieder gut - dank Filmen wie "Jurassic World" oder "Top Gun Maverick". Die Marketing-Leiterin sagt: "Wir sind sehr froh über die tollen Filme, die wir im Angebot haben." Gerade abends sei das Kino wieder "sehr gut besucht".