In Aichach bleiben Zäune "Geschmackssache"

Plus Die Grünen im Aichacher Stadtrat hätten gern eine Satzung erlassen, die die Gestaltung von Einfriedungen im Stadtgebiet regelt. Der Bauausschuss ist dagegen.

Zäune aus Metall, Gabionen, Doppelstabmattenzäune mit Plastiksichtschutzmatten: Solcherart gestaltete Zäune und Grundstücksmauern hätte die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen in Aichach gern unterbunden. Sie beantragten den Erlass einer Satzung über Einfriedungen. Im Bauausschuss stieß das jedoch auf wenig Gegenliebe. Mit 1:10 lehnte er eine solche Satzung ab.