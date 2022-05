Aichach

vor 17 Min.

In Aichach entsteht ein Naturkindergarten

Ein Naturkindergarten soll in Aichach die Betreuungsplätze bieten, die nach derzeitiger Rechnung ab September fehlen. Dazu schafft die Stadt zwei Kitawagen an, ähnlich diesem Wagen, der "Dagobert" heißt.

Plus In den Aichacher Kindergärten und Krippen fehlen ab Herbst Betreuungsplätze. Als zeitnahe Lösung beschließt der Stadtrat, einen Naturkindergarten zu schaffen.

Von Claudia Bammer

Ab Herbst können Kinder in Aichach in einem Naturkindergarten spielen. Der Aichacher Stadtrat hat am Donnerstag beschlossen, einen solchen zu schaffen. Der Naturkindergarten soll eine schnelle Lösung sein, denn ohne ihn fehlen ab Herbst rund 45 Betreuungsplätze.

