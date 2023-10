In Aichach erklingt Musik zu Ehren der Gottesmutter

Plus Beim Altbairischen Mariensingen in der Aichacher Stadtpfarrkirche sind wieder bekannte Interpreten aus der Volksmusikszene vertreten. Es dient einem guten Zweck.

Den Oktober hat die Kirche dem Rosenkranz und der Verehrung der Gottesmutter Maria gewidmet. In der Aichacher Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt haben sich am Sonntag wieder Sänger und Musikanten zum Lobe der Gottesmutter zusammen gefunden. Annemarie Stöffel hat für das Altbairische Mariensingen wieder mit viel Herzblut Sängerinnen und Sänger aus der Volksmusikszene organisiert.

Als Sprecher hat Annemarie Stöffel heuer Stephan Dambier gewinnen. Dieser freute sich besonders, dass er in Aichach die verbindenden Worte zwischen den Musikstücken sprechen durfte. Er dankte Stadtpfarrer Herbert Gugler, dass das Singen wieder in der altehrwürdigen Kirche stattfinden konnte. „Ein passender Ort, ist das Gotteshaus doch der Muttergottes geweiht“, betonte er. Unter den Besuchern war auch Bürgermeister Klaus Habermann für die Stadt Aichach als Veranstalter.