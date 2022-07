In Aichach geht ein "tropisches" Volksfest zu Ende

Plus Am Sonntag war der letzte von zehn Tagen Aichacher Volksfest. Der Festwirt, Zeltwirtin, Bürgermeister und Schausteller ziehen Bilanz. Für ein Paar war es ein Heimspiel.

Ein echtes Heimspiel war das Aichacher Volksfest, das am Sonntagabend zu Ende gegangen ist, für Anita und Anton Kreitmair: Die Aichacher Eheleute führen seit 35 Jahren den Schießstand. Ihre Bilanz deckt sich mit der von Bürgermeister, Festwirt, Wirtsleuten und anderen Schaustellern: wegen der großen Hitze während der zehn Volksfesttage durchwachsen, aber dennoch positiv. Genaue Zahlen kann der Festwirt, der Kühbacher Brauereichef Umberto von Beck-Peccoz, am Sonntag noch nicht nennen. Er vermutet aber, dass es durch den weggefallenen Mittagstisch ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zu 2019 gibt.