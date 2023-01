In Aichach gibt es Faschingskostüme aus zweiter Hand

Die Aktion Hoffnung und der Missionskreis Aichach veranstalten einen Secondhand-Faschingsmarkt. Der Erlös geht an ein Projekt von Father Joseph in Uganda.

Wer für den Fasching noch ausgefallene Verkleidungen sucht, der könnte in Aichach fündig werden: Die Aktion Hoffnung und der Missionskreis Aichach veranstalten am Samstag, 7. Januar, einen Secondhand-Faschingsmarkt im Pfarrzentrum St. Michael.

Die "Aktion Hoffnung – Hilfe für die Mission GmbH" ist eine kirchliche Hilfsorganisation des Bistums Augsburg und des katholischen Hilfswerkes Missio in München. Sie unterstützt Entwicklungsprojekte. Zur Finanzierung sammelt sie Secondhand-Kleidung und vermarktet diese nach entwicklungspolitisch und ökologisch sinnvollen Kriterien. Auch Faschingskostüme.

Große Auswahl in Aichach vom Piraten- bis zum Theaterkostüm

Die Organisatorinnen Andrea Haslacher, Margot Megele und Karin Stippler versprechen in Aichach auf einer Fläche von 150 Quadratmetern eine große Auswahl an bunten und ausgefallenen Verkleidungsideen. Von Klassikern wie Piraten-, Cowboy-, Prinzessinnen- und orientalischen Kostümen über Tieranzüge bis hin zu Unikaten wie Bühnen- und Theaterkostümen: "Unser Fundus ist riesig und es ist bestimmt für jeden etwas dabei", sagen die Organisatorinnen. Zum Angebot gehören auch die passenden Accessoires wie Federboas, besondere Handtaschen, Schuhe, Schmuck und vieles mehr.

Johannes Müller, Geschäftsführer der Aktion Hoffnung, betont, es sei ein "Einkauf mit gutem Gewissen": Ressourcen würden geschützt, der Geldbeutel geschont und gleichzeitig spendeten die Kundinnen und Kunden zugunsten eines Entwicklungsprojektes.

Secondhand-Faschingsmarkt: Erlös geht an Father Josephs Schule in Uganda

Der Reinerlös des Faschingsmarktes in Aichach kommt der "St. Martin Percoto Primary and Vocational School" in Mityana in Uganda zugute. Die 1995 gegründete Schule ermöglicht besonders Kindern aus sozial schwachen Familien einen fundierten Unterricht. Der Gründer der Schule, Father Joseph Sserunjogi, ist seit mehr als 25 Jahren rund um Aichach bestens bekannt, da er regelmäßig in den Pfarreien die Urlaubsvertretung übernimmt. Müller sagt: "Durch den Einkauf hilft jeder mit, langfristig die Schule zu sichern."

Der Faschingsmarkt findet am Samstag, 7. Januar, von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum Haus St. Michael in Aichach (Schulstraße 8) statt. Die Veranstalter bieten Kaffee und Kuchen an. Weitere Informationen gibt es bei der Aktion Hoffnung unter Telefon 0821/3166-3601, per E-Mail an: info@aktion-hoffnung.de und im Internet.