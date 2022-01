Aichach

Aichach hat vier Baugebiete in Vorbereitung – Bauherren müssen aber noch warten

Wann ist in Aichach mit Bauplätzen zu rechnen? Allein in Oberbernbach stehen drei Baugebiete zur Debatte. Gebaut werden kann dort aber heuer sicher nicht.

Plus Eine Nachfrage aus dem Bauausschuss zeigt: Bei der Stadt sind zwar mehrere Baugebiete in der Vorbereitung. Gebaut werden kann aber dort dieses Jahr noch nicht.

Von Claudia Bammer

Das Interesse an Bauplätzen ist auch in Aichach groß. Immer wieder werden im Stadtrat und seinen Ausschüssen Anträge auf Baulandausweisungen behandelt. Aktuell sind vier Baugebiete in Vorbereitung. Gebaut werden kann dort aber wenn überhaupt, heuer sicher nicht mehr, berichtete Bauamtsleiterin Carola Küspert im Bauausschuss des Stadtrats.

