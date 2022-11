In Aichach kommen 160 Unterschriften beim Radentscheid zusammen

Das Bündnis Radentscheid Bayern sammelte von Juni bis Oktober 2022 Unterschriften für ein Volksbegehren. Sie wurden nun dem Aichacher Bürgermeister überreicht.

Am Mittwoch, 16. November, haben Marco Laves ( SPD) und Alfred Seitz ( Die Grünen) die von dem Bündnis Radentscheid Bayern in Aichach gesammelten Unterschriften an den Bürgermeister Klaus Habermann (SPD) übergeben. Landesweit kamen bei der Aktion 100.000 Unterschriften zusammen – 75.000 mehr als nötig gewesen wären. In Aichach unterschrieben 160 Menschen. Ziel des Radentscheides ist es, ein Volksbegehren anzustoßen. Das wiederum soll für ein Radgesetz sorgen, das den Radverkehr in ganz Bayern fördert. Das bayerische Innenministerium entscheidet voraussichtlich Anfang 2023 über die Zulassung. Zuvor müssen die Stimmen aus Aichach ebenso wie andernorts aber erst von den Stadtverwaltungen geprüft werden. (robc)