Aichach

vor 33 Min.

In Aichach kostet das Wasser ab Januar mehr

Plus Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats stimmt ohne Diskussion einer Erhöhung der Wassergebühren ab Januar 2024 zu. Der Kubikmeter kostet 31 Cent mehr.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

In Aichach steigt die Wassergebühr. Statt 1,15 Euro pro Kubikmeter müssen die Haushalte ab Januar 1,46 Euro zahlen - 31 Cent mehr. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats sprach sich einmütig für die Erhöhung aus.

Zuletzt war die Wassergebühr für die Jahre 2020 bis 2023 von 99 Cent auf 1,15 Euro pro Kubikmeter erhöht worden. Die Wasserversorgung muss kostendeckend arbeiten. In den vergangenen vier Jahren hat das städtische Wasserwerk in drei Jahren jeweils ein Defizit angemeldet. Viktoria Friedl von der Finanzverwaltung erläuterte im Ausschuss die Neukalkulation für die Jahre 2024 bis 2027. Darin nehmen die Investitionskosten eine zentrale Rolle ein, ebenso der Unterhalt der Anlagen. 2022 schlugen dabei insbesondere ein Brunnenrückbau und die Leitungserneuerungen in der St.-Martin-Straße in Untermauerbach und in der Holzgartenstraße zu Buche. Dazu kommen steigende Personalkosten.

