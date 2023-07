Aichach

vor 32 Min.

In Aichach sollen mehr Häuser einen Glasfaser-Anschluss bekommen

Plus Der Aichacher Stadtrat freut sich über die Breitband-Ausbaupläne der Telekom. Aber auch im übrigen Stadtgebiet soll das Internet mit Glasfaser schneller werden.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Zwei gute Nachrichten in Sachen Breitbandausbau hatte Gerhard Wintermayr, Breitbandpate in der Aichacher Stadtverwaltung, am Donnerstagabend im Stadtrat zu verkünden. Die erste: In einem großen Teil des Gebiets der Stadt Aichach baut die Telekom das Breitbandnetz eigenwirtschaftlich mit Glasfaser bis ins Haus aus, sodass die Bürgerinnen und Bürger deutlich schneller im Internet surfen können. Die zweite: Durch eine Novelle eines Förderprogramms sind mehr Hausanschlüsse im restlichen Stadtgebiet förderfähig und kommen so in den nächsten Jahren in den Genuss größerer Bandbreiten.

Vor gut einem Jahr hatte der Stadtrat beschlossen, den Breitbandausbau mithilfe von Förderprogrammen weiter voranzutreiben. Dazu wurden die Kernstadt und die Ortsteile in drei sogenannte Cluster eingeteilt. Für die Kernstadt und die Ortsteile Oberbernbach, Algertshausen, Untergriesbach und Ecknach (Cluster C) mit etwa 266 förderfähigen Anschlüssen sollte ein Bundesförderverfahren genutzt werden. Für die übrigen Ortsteile (Cluster A und B) mit etwa 600 förderfähigen Haushalten und Betrieben wollte die Stadt eine Förderung nach der Bayerischen Gigabitrichtlinie in Anspruch nehmen. Die Stadt hätte jeweils einen Eigenanteil zu tragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen