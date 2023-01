In Aichach steigen im Herbst wieder die Kita-Gebühren

Plus Der Finanzausschuss diskutiert lange über die Frage, ob eine erneute moderate Erhöhung nach einem Jahr vertretbar ist. Um die Höhe geht es dabei noch nicht.

Für die städtischen Kindertageseinrichtungen in Aichach sollen die Eltern ab Herbst mehr bezahlen. Das beschloss der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend nach langer Diskussion mehrheitlich. Wie hoch die Erhöhung ausfällt und wie sie gestaltet wird, das wird erst später Thema werden.