In Aichach stoßen Radler und Radlerin zusammen: Die Frau flüchtet

Nach einem Radunfall am frühen Mittwochmorgen in Aichach sucht die Polizei nach Zeugen. Bei dem Unfall wird ein 19-jähriger Aichacher leicht verletzt.

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen für einen Radunfall, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr in Aichach ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-jähriger Aichacher mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Schrobenhausener Straße in Richtung Stadtmitte. Etwa auf Höhe der Krankenhausstraße kreuzte eine unbekannte Radfahrerin den Weg des 19-Jährigen, woraufhin beide stürzten und sich der 19-Jährige leicht verletzte.

Radlerin fährt nach Unfall in Aichach einfach weiter

Die unbekannte, circa 40-jährige Radlerin fuhr nach Polizeiangaben nach dem Zusammenstoß unvermittelt weiter, ohne sich weiter zu kümmern. Damit beging sie Unfallflucht. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu der unbekannten Radlerin machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-0 mit der Polizei in Aichach in Verbindung zu setzen. (AZ)