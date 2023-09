Aichach

In Aichach werden ab sofort Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet

In diesem Schuljahr startet die Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach erstmals mit einer Klasse.

Plus Mit dem Schulbeginn nach den Ferien starten auch 13 Studierende der Fachakademie für Sozialpädagogik. Damit ist die Erzieherausbildung erstmals im nördlichen Landkreis möglich.

Von Marina Wagenpfeil

Während viele Schülerinnen und Schüler mit wehmütigem Blick an die Sommerferien zurückdenken, ist Cornelia Nieberle-Schreiegg mit voller Motivation in das neue Schuljahr gestartet. "Nach vier Wochen freier Zeit bin ich gut erholt und freue mich sehr", sagt die Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. In diesem Jahr gibt es besonderen Grund zur Freude: Mit der Fachakademie für Sozialpädagogik startet erstmals ein neues Angebot in Aichach für die Ausbildung zum Erzieher beziehungsweise zur Erzieherin. Doch was die Raumplanung angeht, steht die Schulleiterin auch vor großen Herausforderungen.

13 Studierende beginnen ihre Erzieherausbildung in Aichach

Das neue Angebot ist notwendiger denn je. Bereits jetzt fällt es vielen Einrichtungen schwer, offene Stellen zu besetzen. Dass nicht jeder Kitaplatz belegt werden kann, weil Personal fehlt, ist längst keine Ausnahme mehr. Kommen Krankheitsausfälle dazu, müssen Öffnungszeiten reduziert oder Kitas kurzzeitig geschlossen werden. Drei Kindertagesstätten im Landkreis Aichach-Friedberg standen laut dem Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko ( CSU) sogar kurz vor der Komplettschließung. Ab 2026 kommt außerdem der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder hinzu.

