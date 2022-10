Aichach

vor 49 Min.

In Aichach wird es keine Sicherheitswacht geben

In Aichach wird auch künftig keine Sicherheitswacht auf Streife gehen.

Plus In vielen Städten in der Nachbarschaft sind Ehrenamtliche als Sicherheitswacht unterwegs. Der Aichacher Stadtrat lehnt das allerdings ab. Er setzt auf die Polizei.

Von Claudia Bammer

In Aichach werden auch künftig keine Ehrenamtlichen auf Streife gehen. Für die Einführung einer solchen Sicherheitswacht warb im Aichacher Stadtrat der Leiter der Polizeiinspektion Aichach, Michael Jakob. Die Mehrheit im Stadtrat will "hoheitliche Aufgaben" aber nur in den Händen der Polizei sehen und lehnte die Sicherheitswacht mehrheitlich ab.

