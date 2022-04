Aichach

17:38 Uhr

In Aichach wird wieder das Stadtfest gefeiert

Plus Am ersten Augustwochenende soll das Aichacher Stadtfest nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden - allerdings etwas kleiner und leiser.

Von Claudia Bammer

Seit Freitag steht fest: Das Münchner Oktoberfest 2022 findet statt. Und auch in Aichach soll wieder gefeiert werden. Das Aichacher Stadtfest soll heuer wieder am ersten August-Wochenende am Samstag und Sonntag, 6. und 7. August - über die Bühne gehen. Dafür hat sich der Stadtrat am Donnerstag in nicht öffentlicher Sitzung ausgesprochen. Das bestätigt Bürgermeister Klaus Habermann am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion. Wie er betont, soll am Samstag, 6. August, allerdings in etwas reduzierter und leiserer Form gefeiert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen