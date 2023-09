In Blumenthal entsteht ein erlebnisreicher Wandelpfad für Kinder

Plus Auf Schloss Blumenthal ist der erste Teil eines neuen Wandelpfades eingeweiht worden. Er besteht aus einem "Ackerkino", einem Heilpflanzengarten und einem Melkmodell.

Bei einem Tag der offenen Tür konnten sich Besucherinnen und Besucher auf Schloss Blumenthal genauer umsehen. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der erste Teil des neuen Wandelpfads eingeweiht. Diese erste Station des geplanten Rundwegs mit "Ackerkino" wird auch als "Erlebnisacker" bezeichnet und beschäftigt sich mit der „Landwirtschaft mit Zukunft“.

Die Besucher des Erlebnisackers können auch selber Hand anlegen. Sie können Bilder von Samen und Pflanzen der jeweiligen Frucht zuordnen oder am Ziegenmodell das Melken üben.

Die Planungen zu dem Projekt laufen seit zwei Jahren. Der Name des Wandelpfades steht nicht für Wandeln im Sinne von Gehen, sondern vielmehr für den angestrebten Wandel in der Gesellschaft hin zu einer nachhaltigeren Zukunft. Der zweite Teil des geplanten Rundwegs soll bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Er soll auch mehrere Bewegungselemente enthalten, darunter beispielsweise eine Team- oder Gruppenwippe.