In der Aichacher Innenstadt ist am Sonntag Barthlmarkt

In Aichach findet am Sonntag der Barthlmarkt statt. Die Innenstadt bleibt den ganzen Tag für den Verkehr gesperrt. Die Geschäfte bleiben geschlossen.

In Aichach findet am Sonntag, 28. August, der Bartholomäusmarkt - auch Barthlmarkt genannt - statt. Rund 80 Händlerinnen und Händler aus ganz Bayern verkaufen ihre Waren unter freiem Himmel beim Marktsonntag in der Innenstadt.

Ihr Sortiment reicht von Textilien, Modeschmuck, Haushaltswaren und Pflegeprodukten bis hin zu Gewürzen, Spielzeug oder Süßigkeiten. Auch eine Reihe von Imbiss-Ständen wartet auf die Marktbesucherinnen und -besucher. Hier gibt es Bratwürste, Hamburger, Pommes, Fischsemmeln, Steckerlfisch, Crêpes, Kaffee und Kuchen.

Aichacher Innenstadt ist am Sonntag für den Verkehr gesperrt

Der Markt ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet und erstreckt sich vom Oberen zum Unteren Stadtplatz sowie auf den Tandlmarkt und in die Hubmannstraße.

Die Innenstadt ist am Sonntag von 6 bis 19 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Stadtverwaltung bittet Anliegerinnen und Anlieger, ihre Fahrzeuge bis spätestens 6 Uhr vom Stadtplatz, vom Tandlmarkt und aus der Hubmannstraße wegzufahren.

In der Nähe der Innenstadt gibt es Parkplätze für auswärtige Besucher

Gäste von auswärts können auf einem kostenfreien Parkplatz in der Nähe des Stadtkerns parken. So zum Beispiel am Alten Friedhof, in der dortigen Tiefgarage, am "Grünen Parkplatz" an der Martinstraße, am ehemaligen Verkehrsübungsplatz an der Schulstraße, am Freibad an der Franz-Beck-Straße, an der Sudetenstraße, an der Sparkasse an der Donauwörther Straße, am Volksfestplatz an der Schrobenhausener Straße oder am Landratsamt an der Münchener Straße.

Parallel zum Barthlmarkt findet kein verkaufsoffener Sonntag statt. Darauf weist Dennis Schäffler vom Ordnungsamt der Stadt Aichach hin. Der Stadtrat kann vier Sonntage im Jahr festlegen, an denen zeitgleich zu einer größeren Veranstaltung die Geschäfte öffnen dürfen. Diese vier verkaufsoffenen Sonntage waren beziehungsweise sind in diesem Jahr am Wila-Wochenende, beim Veitsmarkt Mitte Juni, beim Simon- und Judäimarkt am letzten Oktober-Wochenende und am ersten Adventssonntag zusammen mit dem Christkindlmarkt. (AZ, nsi)