Aichach

06:15 Uhr

Auf der Kunstmeile in der Innenstadt werden sogar alte Schuhe zu Kunst

Ein farbenfrohes Upcycling-Projekt steuert der Kindergarten Holzgarten zur Kunstmeile in Aichach bei.

Plus Rund 40 Kunstschaffende und Gruppen stellen bei der Kunstmeile in Aichach bis 3. Juli im öffentlichen Raum und in Läden aus. Auch der Ukraine-Krieg ist Thema.

Von Gerlinde Drexler

Zu den eher ungewöhnlichen Ausstellungen gehört sicher die Aichacher Kunstmeile. Etwa 40 Kunstschaffende und Gruppen, überwiegend aus dem Wittelsbacher Land, stellen in Kooperation mit der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) ihre Arbeiten sowohl im öffentlichen Raum als auch in den Schaufenstern von Geschäften aus. So wird die Stadt zur Freiluftausstellung bei freiem Eintritt. Die Bilder, Skulpturen, Fotos und Installationen sind noch bis Sonntag, 3. Juli, zu sehen.

