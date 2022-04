In der Aichacher Stadtverwaltung gilt weiter die Maskenpflicht

Im Gegensatz zum Landratsamt gibt es im Rathaus ansonsten aber keine Corona-bedingten Zulassungsbeschränkungen mehr.

Seit dieser Woche sind die meisten Corona-Einschränkungen aufgehoben. So gilt etwa im Einzelhandel oder in Restaurants keine Maskenpflicht mehr. Viele Einzelhändlerinnen und -händler in Aichach setzen deshalb nun auf die Eigenverantwortung der Kundinnen und Kunden. Die Stadt Aichach hält dagegen an der Maskenpflicht in allen Räumen der Stadtverwaltung fest. "Um die Bürgerinnen und Bürger nach wie vor kompetent beraten zu können, werden alle Besucher gebeten, weiterhin eine Maske (FFP2-Maske oder OP-Maske) zu tragen", teilt sie mit. Alle weiteren Zugangsbeschränkungen etwa 2G oder 3G entfallen aber auch hier.

Stadt Aichach bittet um Nutzung des Online-Services

Die Stadtverwaltung ist erreichbar von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr, Montag und Dienstag von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr. Es wird weiter gebeten, Angelegenheiten, für die eine persönliche Vorsprache nicht zwingend erforderlich ist, schriftlich, telefonisch oder per E-Mail zu erledigen. Soweit möglich, sollen die Online-Services auf der Internetseite genutzt werden. Für den Fachbereich Einwohnermelde-/Passamt gibt es eine gesonderte Regelung: Montag- und Dienstagvormittag sowie Donnerstagnachmittag ist eine Vorsprache ohne Terminvereinbarung möglich – vorwiegend für schnell zu erledigende Anliegen wie die Beantragung eines Führungszeugnisses, Beglaubigungen oder die Abholung beantragter Ausweisdokumente. Zu den weiteren Öffnungszeiten sind Terminvereinbarungen möglich.

Damit geht die Stadt Aichach einen anderen Weg als das Landratsamt Aichach-Friedberg. Dort gilt sowohl für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch für Besucherinnen und Besucher weiterhin die 3G-Regel (geimpft, genesen oder getestet). Auch hier die Maske muss weiter getragen werden. (AZ/inaw)

