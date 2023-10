Aichach

vor 48 Min.

In der Moschee erleben Besucher auf Strümpfen eine andere Religion

Am Tag der offenen Moschee zeigte Abdussamed Öncü den Gästen auch den großen Gebetsraum der Moschee in Aichach. Von der Minbar, der Kanzel (rechts), predigt der Imam.

Plus Die Islamische Gemeinde in Aichach öffnet ihre Moschee für Interessierte. Warum sie sich an der deutschlandweiten Aktion beteiligt.

Von Inge von Wenczowski

Seit 1997 gibt es in Deutschland am 3. Oktober den Tag der offenen Moschee. Laut Zentralrat der Muslime in Deutschland haben sich wieder etwa 1000 Moscheen daran beteiligt, so auch die der Islamischen Gemeinde in der Schrobenhausener Straße in Aichach. Ein großes Banner mit einem Hinweis auf die Aktion hing über dem Eingang, an dem Besucher und Besucherinnen gleich sehr herzlich vom Jugendbeauftragten der Gemeinde, Abdussamed Öncü, und einigen jüngeren Gemeindemitgliedern begrüßt wurden.

Eine Selbstverständlichkeit für jeden Gast sollte es sein, die Moschee nicht mit Schuhen zu betreten. Öncü und sein Team führten Interessierte durch das Gebäude. Dabei erklärte der 25-Jährige sämtliche Räumlichkeiten und deren Funktion, angefangen beim Gemeinschaftsraum über den Raum für rituelle Waschungen bis hin zum Büro.

