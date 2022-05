In der neuen Sonderausstellung heißt das Motto: "Erzähl doch mal"

Bis zum 3. August ist im Stadtmuseum Aichach eine Sonderausstellung mit dem Titel "Erzähl doch mal" zu sehen. Sie ist ein Paradebeispiel für Inklusion.

Bei der Verleihung des Schwäbischen Museumspreises für das Aichacher Stadtmusseum kündigte Museumsleiterin Sarah Schormair an, die Einrichtung für neue Besuchergruppen öffnen zu wollen. Ihr erster Vorstoß geht in Richtung Inklusion. Die kommt in einer neuen Sonderausstellung zur Geltung.

Bewohner und Bewohnerinnen mit Behinderung der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH aus Augsburg, Günzburg und Aichach geben in der Ausstellung "Erzähl doch mal" noch bis 3. August Einblicke in ihr Leben. Es geht dabei nicht um Diagnosen und Symptome, sondern um Alltagsbegebenheiten, Erinnerungen, Träume und Wünsche, wie es in einer Mitteilung heißt. Die persönlichen Geschichten sind von politischen und gesellschaftlichen Einflüssen geprägt, die für Menschen ohne Behinderung meist nicht spürbar sind. Trotzdem könnten, so sind die Macher überzeugt, "die Besucherinnen und Besucher viele Gemeinsamkeiten zur eigenen Biografie entdecken".

Menschen mit und ohne Behinderung haben die Ausstellung konzipiert

Die barrierearme Wanderausstellung, die von der Aktion Mensch gefördert wurde, entstand in Zusammenarbeit mit Studierenden des Lehrstuhls für Europäische Ethnologie/Volkskunde der Universität Augsburg. Bei der Entwicklung trafen Menschen mit und ohne Behinderung aufeinander. Gemeinsam erarbeiteten sie die Ausstellungsinhalte und Gestaltungselemente, somit fördert die Ausstellung Partizipation und Inklusion auf mehreren Ebenen.

Die Ausstellungstexte sind in Leichter Sprache verfasst. Ergänzt werden die Texte durch Bilder und Gegenstände, die den Tast- und Geruchssinn ansprechen. Vereinzelte Hörbeispiele und interaktive Elemente runden das multisensorische Angebot der Ausstellung ab. Durch den Einbezug mehrerer Sinne können sich auch Besucher mit Einschränkungen die Schau großteils selbstständig erschließen.

Aichacher Museen bieten Programm zum Internationalen Museumstag

Anlässlich des Internationalen Museumstages am Sonntag, 15. Mai, werden Märchen für Kinder ab fünf Jahren im Stadtmuseum erzählt. Sie stehen jeweils um 10.15 und 13.30 Uhr auf dem Programm. Bei einem kleinen Rundgang durch das Stadtmuseum werden an passenden Stellen Märchen kindgerecht erzählt.

Am Sonntag finden auch Führungen durch das Wittelsbacher Museum im Unteren Tor jeweils um 10.15 und 14 Uhr statt. Den Gästen wird von der Besiedelung des Aichacher Raums über die Eisenerzverhüttung im Grubet bis zu den Ausgrabungen auf der Burg Wittelsbach erzählt.

Zum Abschluss erwartet sie laut Ankündigung "ein außergewöhnlicher Ausblick in die Gegenwart und

Vergangenheit Aichachs".

Anmeldung für beide Angebote ist bis Freitag, 13. Mai, um 12 Uhr unter stadtmuseum@aichach.de oder 0173/1910488 möglich.