Aichach

vor 16 Min.

In Ecknach soll ein Nahwärmenetz entstehen

Ein Nahwärmenetz will eine Ecknacher Landwirtsfamilie aufbauen.

Plus Die Landwirtsfamilie Huber will mit ihrer Biogasanlage den Aichacher Süden mit Wärme versorgen. Für das nötige Nahwärmenetz wird ein Bebauungsplan gebraucht.

Von Claudia Bammer

Ein Nahwärmenetz will die Ecknacher Landwirtsfamilie Huber aufbauen. Um das in die Tat umzusetzen, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Aichacher Bauausschuss empfahl das am Dienstagabend einstimmig dem Stadtrat. Nicht mit abstimmen durfte als Betroffener Manfred Huber von der Freien Wählergemeinschaft (FWG).

