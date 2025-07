In Oberwittelsbach sind Batteriespeicher geplant

Ein Antrag auf Errichtung von 30 Batteriespeichern in Oberwittelsbach steht auf der Tagesordnung, wenn sich der Bauausschuss des Aichacher Stadtrates am Dienstag, 8. Juli, zu einer Sitzung trifft. Neben der Jahresbilanz der Sonderabfalldeponie Gallenbach für 2024 geht es unter anderem um die Änderung der Stellplatzsatzung und verschiedene weitere Bauanträge. Darunter sind die Erweiterung einer Biogasanlage in der Mühlenstraße in Ecknach und die Errichtung eines Mehrfamilienhauses in der Prieferstraße in Aichach. Beginn ist um 18 Uhr im Neubau des Verwaltungsgebäudes am Tandlmarkt (großes Besprechungszimmer). (AZ)

