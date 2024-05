Aichach

vor 33 Min.

In Unterwittelsbach entstehen sechs Bauplätze

Auf der freien Fläche am Ortseingang von Unterwittelsbach von Aichach her kommend, entstehen sechs Bauplätze.

Plus Im Aichacher Bauausschuss stellt Landschaftsarchitekt Hans Brugger seinen Entwurf für den Bebauungsplan "Am Anger" vor. Zwei sollen günstiger abgegeben werden.

Von Claudia Bammer

Sechs Bauplätze sollen am Ortseingang des Aichacher Stadtteils Unterwittelsbach entstehen. Im Bauausschuss des Stadtrats stellte Landschaftsarchitekt Hans Brugger seinen Entwurf für den Bebauungsplan "Am Anger" vor. Von den Bauplätzen kann die Stadt über das Baulandmodell voraussichtlich zwei kostengünstiger an Einheimische abgeben.

Pläne gab es für das 2970 Quadratmeter große Grundstück am Ortseingang von Aichach her, das zu einem kleineren Bereich zum Innenbereich zählt, seit 2015 immer wieder, wie Ender Aydin vom Bauamt im Ausschuss berichtete. Zuletzt wurde 2020 die Aufstellung eines Bebauungsplans beantragt, dem der Stadtrat stattgab. Das Grundstück wurde zuletzt als Lagerplatz genutzt.

