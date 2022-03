Aichach/Inchenhofen

vor 32 Min.

43-Jähriger fährt betrunken und kracht durch einen Gartenzaun in Inchenhofen

Plus Ein Mann ohne Führerschein landet in Inchenhofen betrunken mit dem Auto in einem Garten. Vom Aichacher Amtsgericht erhält er nun eine letzte Warnung.

Von Lara Voelter

Ein entspannter Juni-Tag am See hat für einen 43-Jährigen im vergangenen Jahr einen unangenehmen Ausgang gefunden. Denn der Mann setzte sich ans Steuer eines Autos, das seiner 33-jährigen Begleiterin gehörte - obwohl er am See getrunken und Joints geraucht hatte. So endete der Ausflug mit einem Autounfall im Garten eines fremden Grundstücks in Inchenhofen und deshalb jüngst auch vor dem Aichacher Amtsgericht.

