Jungstörche in Aichach und Inchenhofen unternehmen bald erste Ausflüge

Bei den Jungstörchen im Landkreis stehen die ersten Ausflüge aus dem Nest bevor. In Inchenhofen und auf dem Turm des Neusa-Geländes in Aichach ist das gut zu beobachten.

Es wird eng in den Storchennestern im Wittelsbacher Land. Die Jungstörche werden immer größer und kräftiger. Längst haben in manchen Horsten nicht mehr alle Familienmitglieder gleichzeitig Platz. In Aichach und Inchenhofen stehen bereits die Ausflüge der Jungstörche bevor. Das Gefieder der Jungen ist laut Gerhard Mayer vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) so weit entwickelt, dass sie fliegen können.

Auf dem Turm des Neusa-Geländes in Aichach wird der "letzte Mohikaner" immer noch von einem Elternteil bewacht. Foto: Gerhard Mayer, LBV

Einzig überlebender Aichacher Jungstorch wird von Elternteil bewacht

Auf dem Turm des Neusa-Geländes in Aichach wird der "letzte Mohikaner" immer noch von einem Elternteil bewacht. Je länger sich der Ausflug des einzigen überlebenden Aichacher Jungstorches hinziehe, umso dichter wachse sein Federkleid, erklärt Mayer. In Inchenhofen proben die zwei Jungen bereits, ob die Flügel tragen. Der Spätgeborene muss an Schnabel und Statur noch sichtlich aufholen.