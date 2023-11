Infoveranstaltung an der DHG: Wie mit KI im Schulalltag umgehen?

Aus dem Schul- und Schüleralltag ist KI zukünftig nicht mehr wegzudenken. Doch wie damit umgehen? Der Förderverein des Deutschherren-Gymnasiums lädt zu einem Vortrag ein.

KI - also Künstliche Intelligenz - ist inzwischen in aller Munde. Die Meinungen dazu gehen von völliger Begeisterung für die ungeahnten Möglichkeiten bis zu großer Sorge. Auch aus dem Schul- und Schüleralltag ist KI zukünftig nicht mehr wegzudenken. Der Förderverein des Deutschherren-Gymnasiums (DHG) Aichach nimmt dies zum Anlass, um sich in seiner Vortragsreihe "DHG schafft Wissen" mit diesem Thema auseinanderzusetzen und lädt deshalb alle Interessierten am Donnerstag, 16.11.2023 um 19:.0 Uhr in die neue Aula des DHG ein.

Experte informiert über Chancen und Risiken von KI

Für "KI im Alltag - ChatGPT im Schulranzen" konnte der Experte Ron Tamerin gewonnen werden, welcher bei MHP Porsche im Bereich Künstliche Intelligenz tätig ist und gleichzeitig die Gründerperspektive durch sein eigenes KI-Startup einbringt. Er teilt seine Erfahrungen und gibt Einblicke, wie KI unseren Alltag sowie die Arbeitswelt bereits heute und in der Zukunft prägt. Außerdem geht es darum, welche Rolle Anwendungen wie ChatGPT im schulischen Kontext spielen können. Dabei hinterfragt er kritisch den Einsatz von KI bei Hausaufgaben und zeigt gleichzeitig die Chancen und Herausforderungen auf, die sich daraus ergeben. Doch der Blick geht noch weiter: Wie wichtig wird es in der Zukunft sein, bereits in der Schule Erfahrungen mit KI zu sammeln? Und welche Kompetenzen sind notwendig, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können?

Die Teilnahme ist kostenlos; die Arbeit des Fördervereins kann aber mit einer Spende unterstützt werden.