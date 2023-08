Was tut die IG Metall für ältere Arbeitslose?

Die IG Metall in Ingolstadt setzt auf Kündigungsschutz für ältere Beschäftigte und angemessene Ausstiegsregelungen in den Ruhestand. Der Bevollmächtigte, Carlos Gil, sagt: Schreiben niemanden ab.

Menschen, die mit über 50 Jahren arbeitslos werden, haben oft Probleme, eine neue Stelle zu finden. Nicht wenige fühlen sich völlig alleingelassen, auch von ihrer Gewerkschaft. Herr Gil, wie häufig bekommt die IG Metall Hilferufe von Arbeitslosen über 50?



Carlos Gil: Das kommt gar nicht so häufig vor. Wir sehen keine Auffälligkeit bei Kündigungen in dieser Altersgruppe. Wir als IG Metall setzen ohnehin viel früher an. In unseren Tarifverträgen gilt ein Kündigungsschutz für ältere Beschäftigte, die zehn Jahre oder länger in einem Unternehmen arbeiten. Was wir allerdings erleben, ist der frühere Ausstieg rentennaher Jahrgänge aus dem Arbeitsleben. In einigen Firmen gibt es die Altersteilzeit oder sogenannte Vorruhestandsregelungen, von denen, wie das Wort schon sagt, ältere Beschäftigte betroffen sind. Das sind allerdings Regelungen, die die Beschäftigten sowie die Firmen gleichermaßen begrüßen.

Carlos Gil ist der Bevollmächtigte der IG Metall Ingolstadt. Er findet es schade, wenn sich Arbeitslose von ihrer Gewerkschaft abgeschrieben fühlen. Foto: Ulrich Weigel (Archiv)

In wie vielen Unternehmen gilt der Tarifvertrag der IG Metall?



Carlos Gil: Im Raum Ingolstadt, zu der auch die Region Aichach gehört, in etwa 50 Prozent der Unternehmen.

Stimmt es Ihrer Ansicht nach, dass ältere arbeitslose IG-Metaller besonders schwer einen neuen Job finden? Nicht zuletzt, weil viele durch die harte körperliche Arbeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben?



Carlos Gil: Ja, das stimmt. Und das ärgert uns. Deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage stellen: Was können wir tun, dass Arbeitsplätze so gestaltet sind, dass man dort ein Leben lang arbeiten kann? Das Renteneintrittsalter mit 63 darf auf keinen Fall erhöht werden. 64-Jährige, die arbeitslos sind, kommen nirgends mehr unter. Jemand, der 40 Jahre lang gearbeitet hat, muss abschlagsfrei in Rente gehen können.

Von der IG Metall gibt es eine Broschüre mit dem Titel "Tipps im Umgang mit der Arbeitsagentur". Warum ist dieser Ratgeber nötig?



Carlos Gil: Wir erleben, dass Menschen, die 30 oder 40 Jahre lang gearbeitet haben und erstmals bei der Arbeitsagentur landen, sehr unsicher sind. Mögliche Vorbehalte sind meist nicht berechtigt, aber die Broschüre soll helfen, Ruhe und Gelassenheit in dieses Verhältnis zu bringen. Zudem erklärt der Ratgeber manche Begriffe auch in unserer Sprache statt in Amtssprache. Die Agentur wirkt in der Regel aber unterstützend für unsere Mitglieder.

Wie erklären Sie es sich, dass sich viele ältere Arbeitslose trotz der Bemühungen der Agentur und der Gewerkschaft von beiden abgeschrieben fühlen?



Carlos Gil: Dass die Arbeitsagentur wenig Stellenangebote für diese Altersgruppe anbieten kann, erkläre ich mir damit, dass der Arbeitsmarkt keine derartigen Stellen hergibt. Dass diese Menschen auch von der Gewerkschaft enttäuscht sind, finde ich total schade. Wir schreiben niemanden ab. Bei uns hat jedes Mitglied den Anspruch, beraten, betreut und begleitet zu werden.

Lesen Sie dazu auch

Zur Person: Carlos Gil, 53, ist seit Mai 2022 Bevollmächtigter der IG Metall Ingolstadt. Die Geschäftsstelle ist auch für den Raum Aichach zuständig.