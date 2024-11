Initiative „Bavaria Mühle“ veranstaltet Treffen

In Aichach formiert sich Protest gegen die Pläne der Bavaria Mühle, Dorfner Aktienmühle. In einer Mitteilung kündigt die „Initiative gegen die Erweiterung der Bavaria Mühle und das dafür geplante Sondergebiet“ eine Versammlung an. Diese findet am Montag, 2. Dezember, um 19.30 Uhr im TSV-Re(h)staurant statt. Der Abend ist nach Angaben der Veranstalter für die Anwohnerschaft und Interessierte zum Austausch von Informationen und zur Abklärung der Möglichkeiten gedacht. (AZ)