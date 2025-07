Inklusive Eltern-Kind-Krabbelgruppe sucht besondere Kinder

Jeden Dienstag und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr trifft sich die inklusive Eltern-Kind-Krabbelgruppe „Sonnenkinder“ in den Räumen der Lebenshilfe in Aichach an der St.-Elisabeth-Straße. Dann stehen gemeinsames Spielen, Singen und Entdecken auf dem Programm. Geleitet von einer erfahrenen pädagogischen Kraft macht die Gruppe Angebote, die auf die Entwicklung der Kinder abgestimmt sind – mal wird gebastelt, mal gesungen oder einfach neugierig erkundet. Besonders wichtig: der offene Austausch unter den Eltern und die gemeinsame Brotzeit in gemütlicher Runde. Die Lebenshilfe Aichach-Friedberg lädt ausdrücklich auch Familien mit Kindern mit Behinderung ein, Teil dieser Gemeinschaft zu werden. Interessenten können sich bei Bettina Schindele unter schindele@lebenshilfe-aicfdb.de melden. (AZ)

