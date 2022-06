Ins Landratsamt in Aichach führt ab Montag nur noch ein Nebeneingang

Der Haupteingang des Landratsamtes Aichach-Friedberg ist ab Montag wegen Bauarbeiten geschlossen. Stattdessen führt nun ein Nebeneingang ins Gebäude.

Am Landratsamt in Aichach ist ab Montag, 20. Juni, der bisherige Haupteingang nicht mehr zugänglich. Der Grund dafür sind Bauarbeiten, wie das Landratsamt mitteilt.

Nebeneingang ins Landratsamt Aichach-Friedberg ist barrierefrei

Anstelle des Haupteingangs führt nun ein Nebeneingang ins Gebäude. Der neue Eingang ist auf der Seite des großen Parkplatzes im Süden entstanden. Er ist auch barrierefrei. Dort ist mittlerweile auch der Briefkasten zu finden.

Bereits im Februar waren die ersten Vorarbeiten für den Erweiterungsbau des Landratsamtes gestartet. Dazu wurden an der Westseite, also an der Münchener Straße, auch Bäume gefällt. Dort soll der Anbau entstehen. (AZ)