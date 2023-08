Aichach

Interimsparkplatz soll den Parkdruck rund ums Landratsamt lindern

Plus Bis die Bauarbeiten für die Erweiterung des Landratsamts abgeschlossen sind, wird ein Parkplatz an der Theodor-Heuss-Straße eingerichtet. Eine Dauerlösung wird das nicht.

Von Claudia Bammer

Schon bevor die Bauarbeiten am Landratsamt an der Münchener Straße in Aichach begonnen haben, war der Parkdruck in den umliegenden Straßen groß. Jetzt soll ein Interimsparkplatz an der Theodor-Heuss-Straße für Abhilfe schaffen - zumindest, bis der Bau Ende 2026 fertig ist. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats wurde das begrüßt.

An der Theodor-Heuss-Straße soll ein etwa 50 Meter langer und gut 16 Meter breiter Parkplatz mit 40 Stellplätzen entstehen, gleich im Anschluss an einen Parkplatz der Justizvollzugsanstalt (JVA), über den auch die Zufahrt erfolgen soll. Laut Ulrich Egger vom Bauamt wird er aus Lärmschutzgründen nur während der Öffnungszeiten des Landratsamtes, also Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr. Als Lärm-, Licht- und Sichtschutz wird hinter den Stellplätzen ein 2,40 Meter hoher Erdwall aufgeschüttet. Der Parkplatz selbst wird als Schotterfläche mit wassergebundener Decke hergestellt. Nach Abschluss der Baumaßnahme Ende des Jahres 2026 soll der Parkplatz wieder rückgebaut werden.

