Islamische Gemeinde in Aichach begegnet Vorurteilen mit Sommerfest

Diese Frauen hatten Speisen für das Fest vorbereitet und verkauften sie. Rechts Erhan Topal, der in der Islamischen Gemeinde für die öffentlichen Angelegenheiten zuständig ist.

Plus Nach der Corona-Pause öffnet die Islamische Gemeinde Aichach ihre Türen, damit sich die Kulturen kennenlernen. Der Imam bringt Spenden in den Niger.

Von Johann Eibl

Diese Speisen sind hierzulande vielen mehr oder weniger fremd: Dolma, Lahmacun, Katmer, Gözleme, Su Böregi, Karniyrik, Sarma, Icli Köfte, Baklava oder Tulumba. In deren Genuss kamen die Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag beim Sommerfest der Islamischen Gemeinde Aichach. An der Schrobenhausener Straße feierte die Islamische Gemeinde Aichach, die 60 Mitglieder zählt, ihr traditionelles Sommerfest, das zuletzt wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte.

