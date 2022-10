Aichach

Islamische Gemeinde gewährt Einblicke in Gebetsräume und Rituale

Am "Tag der offenen Moschee" erlebten die Besucher in der Fatih Camii Moschee der islamischen Gemeinde Aichach das Mittagsgebet mit dem jungen Imam Onur Gürer als Vorbeter.

Plus Bei Tee und Baklava stellt sich die Islamische Gemeinde in Aichach am "Tag der offenen Moschee" vor. Einige Besucher sind erstmals da, andere kommen regelmäßig.

Von Manfred Zeiselmair

Seit nunmehr 25 Jahren ist es Tradition, dass muslimische Gemeinden in ganz Deutschland am 3. Oktober zu einem Tag der offenen Moschee einladen. So auch die islamische Gemeinde Aichach e. V., die am Tag der Deutschen Einheit zum wiederholten Mal für alle Aichacherinnen und Aichacher die Türen ihres Gotteshauses für einen Besuch öffnete. Zum einen, um einen Blick ins Innere zu werfen, zum anderen, um eine Möglichkeit zum Kennenlernen und persönlichen Austausch zu bieten.

