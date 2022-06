Ja zu Umbau des Asphaltmischwerks bei Walchshofen

Plus Das Asphaltmischwerk bei Walchshofen soll künftig mit Holzstaub befeuert werden. Im Aichacher Bauausschuss ist der Lastwagenverkehr Thema. Zustimmung gibt es dennoch.

Das Asphaltmischwerk der Firma Schweiger im Stadtteil Walchshofen wird umgebaut und modernisiert. Die Anlage soll künftig mit Holzstaub statt wie bisher mit Heizöl befeuert werden – ein Pilotprojekt in Bayern. Nachdem der Bauausschuss dem Bauantrag bereits im April zugestimmt hat, tat er das nun auch beim Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz.