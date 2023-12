Aichach

18:00 Uhr

Jazz und Klassik reißen Aichacher Konzertpublikum zu Beifallsstürmen hin

AIC-Walcher Das Bastian-Walcher-Quartett und Cathrin Lange präsentierten am ersten Adventssonntag ein ungewöhnliches Konzert in der Grundschule Aichach-Nord.

Von Manfred Zeiselmair

Beim etwas anderen Weihnachtskonzert in der Grundschule Aichach-Nord am Sonntagabend gingen zwei unterschiedliche Genre-Welten eine musikalische Symbiose ein, die in dieser Art und Weise wohl selten zu hören ist. Dort trafen mit dem Bastian-Walcher-Quartett vier eingefleischte Profi-Jazzmusiker auf die Augsburger Klassik-Sopranistin Cathrin Lange. Die Ankündigung unter dem Titel „Arien, Jazz & Zimtsterne“ hatte die Neugier vieler Musikliebhaberinnen und -liebhaber geweckt. Das Konzert war mit rund 150 Besucherinnen und -besuchern so gut wie ausverkauft.

Der Abend hält, was er verspricht. Das Experiment, für das die fünf Protagonisten seit 2019 erfolgreich zusammenarbeiten, gelingt auch in Aichach. Schon nach dem ersten Titel, einer jazzigen Version des schwedischen Weihnachtsliedes „Jul, Jul“, wird deutlich, dass hier mit Bastian Walcher (Klavier), Jörg Hartl (Trompete, Flügelhorn), Andreas Bauer (Bass) und Joachim Holzhauser (Schlagzeug, Vibraphon) vier exzellente Instrumentalisten auf der Bühne stehen.

