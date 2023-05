Jemenhilfe-Vorsitzende schreibt ein Buch über ihr Lebenswerk

Plus Vor mehr als 25 Jahren ist Aenne Rappel zum ersten Mal in den Jemen gereist. Es folgte eine Geschichte von großem Engagement für das kriegsgebeutelte Land.

Aenne Rappel, die langjährige Aichacher Vorsitzende des Fördervereins Aktion Jemenhilfe e.V. und der Jemen Kinderhilfe e.V., zählt wohl zu den aktivsten gemeinnützig arbeitenden Seniorinnen im weiten Umkreis. Nun hat die 88-Jährige ihr Lebenswerk der vergangenen Jahre in einem Buch veröffentlicht. Unter dem Titel "Hilfe für die Vergessenen" erzählt sie, wie alles begann, von Schicksalen und Tragödien, aber auch von tiefen Freundschaften und Erlebnissen der besonderen Art.

Erst vor einem halben Jahr sei bei ihr der Entschluss entstanden, ein Buch zu schreiben, erklärt die Vereinsvorsitzende im Gespräch. Zuvor war sie immer wieder bei ihren zahlreichen Vorträgen und Gesprächsrunden im Radio ermutigt worden, ihr Erlebtes niederzuschreiben und somit für die Nachwelt zu erhalten. "Heute, im Alter von 88 Jahren, betrachte ich mein Leben wie von einem hohen Berg aus. Da sehe ich einen Fleckerlteppich an Ereignissen", beginnt Rappel ihren Prolog. Von einigen prägenden Geschehnissen wolle sie in ihrem Buch erzählen.