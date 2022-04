Aichach

vor 17 Min.

Früherer 2. Bürgermeister: Nun hat Dieter Heilgemeir Zeit für die großen Themen

In seinem Wintergarten verbringt Dieter Heilgemeir gerne Zeit. Am Dienstag wird der ehemalige Lehrer und langjährige Kommunalpolitiker 80 Jahre alt.

Plus Der ehemalige Zweite Bürgermeister und langjährige Aichacher Stadtrat Dieter Heilgemeir wird am Dienstag 80 Jahre alt. Was er sich statt Geschenken wünscht.

Von Claudia Bammer

Als er 70 wurde, war er vor dem Rummel um seine Person geflohen. Zu seinem 80. Geburtstag am Dienstag hält er es anders: Dann wird Dieter Heilgemeir, bekannt als langjähriger Aichacher Stadtrat und Zweiter Bürgermeister, daheim in seinem Haus in Oberwitttelsbach sein. Der frühere Gymnasiallehrer ist vor allem bekannt durch sein Engagement in der Kommunalpolitik und in der katholischen Kirche. 2020 kandidierte er nicht mehr für den Aichacher Stadtrat. Das gibt ihm jetzt Zeit, sich neben der Arbeit in seinem großen Garten mit den großen Fragen des Lebens zu beschäftigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen