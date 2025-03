Josef Dußmann führt weiterhin die Aichacher CSU

Neuwahlen standen bei der CSU Aichach bei der Jahreshauptversammlung auf dem Programm. Über 50 Gäste waren laut Pressemitteilung in den Gasthof Wagner in Untergriesbach gekommen, darunter Altlandrat Christian Knauer und Altbürgermeister Heinrich Hutzler. Josef Dußmann wurde einstimmig als Ortsvorsitzender wiedergewählt. Ihm zur Seite stehen weiterhin Florian Mödinger und Stefan Westermayr sowie die neu gewählte Stellvertreterin Nancy Rose-Steidle.

Auch Schatzmeister Dieter Saliger, der dieses Amt seit 2015 innehat, und Schriftführerin Ulrike Fischer-Mayerle wurden im Amt bestätigt. Neu im Team ist Reiner Höpner, der gemeinsam mit Michaela Böck, Susanne Marb, Hubert Friedl, Jos Koppold, Michael Lang, Georg Pfliegler sowie Jörg Seckler die Vorstandschaft als Beisitzer verstärkt.

Josef Dußmann zieht eine positive Bilanz

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Berichte über das vergangene Jahr. Ortsvorsitzender Josef Dußmann zog eine durchwegs positive Bilanz und bedankte sich bei seinem Team „für die tolle Arbeit und den sehr guten Zusammenhalt“. Besonders hob er hervor, dass jedes Vorstandsmitglied mehrere Ehrenämter in leitender Funktion innehabe. Umso bemerkenswerter sei es, wie sich jede und jeder Einzelne kommunalpolitisch für die Heimat einsetze. Besonders erfreulich war der Zuwachs von 17 Neumitgliedern, der die erfolgreiche Arbeit des Ortsverbands und der Stadtratsfraktion widerspiegelt, so Dußmann. Auch die anderen CSU-Ortsverbände im Stadtgebiet hätten neue Mitglieder gewinnen können.

Schatzmeister Dieter Saliger präsentierte erfreuliche Finanzzahlen und berichtete, dass der Wittelsbacher Ball trotz gestiegener Kosten mit einem kleinen Plus abgeschlossen wurde. Michaela Böck berichtete über die Veranstaltungen, Florian Mödinger und Stefan Westermayr über die Öffentlichkeitsarbeit. Josef Koppold stellte die Ideen des Stadtentwicklungsausschusses vor. Besonders stolz zeigte sich der Ortsverband über die neue Fachakademie für Sozialpädagogik in Aichach, die auf Initiative des Ausschusses angestoßen worden sei. Heinrich Wimmer berichtete über die Aktivitäten der Senioren-Union. Im Bericht über die Stadtratsarbeit sagte Josef Dußmann, die meisten Punkte des Wahlprogramms 2020 seien bereits in den Stadtrat eingebracht und größtenteils erfolgreich umgesetzt worden.

CSU arbeitet an Stadtratsliste und will Bürgermeisterkandidaten stellen

Für die kommende Kommunalwahl war man sich einig, nicht in Hektik zu verfallen, sondern die Themen weiterhin sachlich und zukunftsfähig anzupacken und „im Sinne unserer liebens- und lebenswerten Heimat anzugehen“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Vorschlag zur Stadtratsliste sei bereits vielversprechend und die CSU werde natürlich auch einen Bürgermeisterkandidaten stellen, dem die Bürgerinnen und Bürger, sowie Aichach und die Ortsteile am Herzen liegen. Ziel bleibe es, die stärkste Fraktion zu stellen und die Nachfolge des amtierenden Bürgermeisters anzutreten. Abschließend bedankte sich Altlandrat Christian Knauer beim Vorsitzenden und dessen Team für „den sehr engagierten Einsatz“. Er wünschte allen weiterhin viel Spaß bei der Arbeit und viel Erfolg bei der anstehenden Kommunalwahl, denn Aichach brauche auch nach der Kommunalwahl einen guten Bürgermeister und eine starke CSU-Fraktion für die vielen anstehenden Aufgaben. (AZ)