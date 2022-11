Aichach

12:30 Uhr

Jubiläumsausstellung in der Aichacher Werkstatt-Galerie Schiele

Plus Zum 30-jährigen Bestehen präsentiert Ulrike Schiele die Arbeiten von 30 Künstlerinnen und Künstlern. In drei Jahrzehnten stellten rund 100 Künstler bei ihr aus.

Von Gerlinde Drexler Artikel anhören Shape

Seit 30 Jahren gibt es die Werkstatt-Galerie Schiele in Aichach. Rund 100 Künstlerinnen und Künstler haben seitdem in Einzelausstellungen ihre Arbeiten gezeigt. Das Anliegen von Goldschmiedemeisterin und Galeristin Ulrike Schiele war es immer, den Menschen gute Kunst auf unspektakuläre Weise näherzubringen. Ein Podium für gute Künstlerinnen und Künstler zu bieten, war ihr ein Vergnügen. Zum 30-jährigen Bestehen hat sie 30 Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, von denen sie in der Jubiläumsausstellung bis Ende Januar jeweils eine Arbeit zeigt.

