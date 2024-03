Aichacher Gymnasiastin schafft es bei "Jugend debattiert" ins Finale

Die 15-jährige Annika Hüllen aus Sielenbach setzt sich bei dem Regionalwettbewerb in ihrer Altersgruppe durch. Sie beeindruckt die Jury. Wie es weitergeht.

Ob im Jugendvereinssport auf Leistungsbewertung verzichtet werden kann und ob in öffentlichen Schwimmbädern flächendeckende Videoüberwachung eingeführt werden soll – über diese Fragen debattierten 24 Schulsiegerinnen und -sieger aus dem Großraum Augsburg in den Vorrunden des Regionalwettbewerbs „Jugend debattiert“ in Augsburg. Darunter war auch die 15-jährige Annika Hüllen vom Deutschherren-Gymnasium in Aichach.

Die Sielenbacher Schülerin zeigte sich nicht nur gut vorbereitet, sondern auch durchsetzungs- und nervenstark. So konnte sie sich für das Finale auf Landesebene qualifizieren.

Beim "Jugend debattiert"-Finale ist das DHG Aichach fast jährlich vertreten

Im dicht besetzten Saal im Rathaus der Stadt Augsburg erörterten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Streitfrage „Sollen Städte und Kommunen mehr öffentliche Trinkwasserbrunnen bauen?“. Annika Hüllen beeindruckte Jury und Publikum laut Mitteilung mit herausragender Sachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. Sie gewann so den ersten Platz der Altersgruppe I, der sie zur Teilnahme am Landesfinale im Münchner Maximilianeum berechtigt.

Das Deutschherren-Gymnasium Aichach mit den Jugend-debattiert-Schulkoordinatoren Oliver Lichtschlag und Stephanie Koch-Grimm kann damit seit einiger Zeit auf eine fast jährliche Teilnahme am Landesfinale blicken. (AZ)