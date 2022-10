Aichach

Jugendliche beschädigen leer stehendes Gebäude und klettern aufs Dach

Vier Jugendliche sind am Freitagabend in Aichach in ein leer stehendes Firmengebäude eingestiegen.

Die Jugendlichen steigen in den Abendstunden in das ehemalige Firmengebäude an der Flurstraße ein. Mit Metallstangen schlagen sie Löcher in die Wände

Vier Jugendliche sind am Freitagabend in ein leer stehendes Gebäude an der Aichacher Flurstraße eingestiegen. Es handelt sich um ein ehemaliges Firmengebäude, das jetzt im Besitz der Stadt ist. Wie die Aichacher Polizei mitteilte, beschädigten die Jugendlichen in den Abendstunden das Gebäude im Innenbereich. Sie schlugen mit Metallstangen Löcher in die Wände. Außerdem kletterten sie auf das Dach des Hauses. Die Polizei übergibt die Jugendlichen nach der Sachbeschädigung ihren Eltern Wie groß der Schaden ist, den die jungen Leute angerichtet haben, steht noch nicht fest. Der genaue Schaden habe bislang noch nicht in Erfahrung gebracht werden können, so die Polizei, die die Jugendlichen ihren Eltern übergab. (jca)

