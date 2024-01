Aichach

vor 14 Min.

Jugendliche werfen Böller in Aichach: 13-jähriger Bub wird verletzt

In Aichach warfen nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zwei Jugendliche am Sonntagabend einen Böller. Ein 13-Jähriger, der in der Nähe stand, erschrak. Als er weglaufen wollte, verletzte er sich am Fuß.

Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei am Sonntag in Aichach einen Böller gezündet. Der Vorfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr am St.-Helena-Weg, während in unmittelbarer Nähe andere Kinder und Jugendliche standen. Durch den explodierenden Böller erschrak ein 13-jähriger Bub und wollte weglaufen. Laut Polizei stürzte er daraufhin und verletzte sich am Fuß. Aichacher Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher Der Rettungsdienst brachte den Jugendlichen mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise auf die Verursacher unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

