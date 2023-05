Aichach

Junge Talente sorgen für Emotionen beim Muttertagskonzert der Musikschule

Plus Mit einem wunderbaren Muttertagskonzert begeistern die Schülerinnen und Schüler der Musikschule Aichach ihre Mütter und die zahlreichen restlichen Besucher.

Musik lag in der Luft, als Eduard Augsburger, der Leiter der Musikschule Aichach, zuerst die Mütter und dann natürlich auch die zahlreich gekommenen Familienmitglieder, Ehrengäste, Musikliebhaber und alle Mitwirkenden zum traditionellen Muttertagskonzert in der Aula der Grundschule Nord herzlich begrüßte. Das Publikum zeigte so großes Interesse, dass viele Zuhörer standen. Durch das Konzertprogramm führten die Musiklehrer Stefanie Saule und Gregor Holzapfel mit interessanten Details.

Spannung lag in der Luft, als sich die Jüngsten, die Kinder der Grund- und Früherziehung, für ihren Auftritt mit vielerlei Rhythmus-Instrumenten vorbereiteten. Die Kinder hatten zusammen mit ihrer Lehrerin Julia Schneider ein eigenes Lied mit dem Titel "Meine liebe Mama" komponiert und temperamentvoll vorgetragen.

