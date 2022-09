Aichach

Junger Drogenverkäufer geht Polizei auf den Leim und macht reinen Tisch

Weil er mehrfach mit Drogen in nicht geringer Menge gehandelt hatte, musste sich ein 19-Jähriger vor dem Jugendschöffengericht in Aichach verantworten.

Plus Ein 19-Jähriger will Polizisten Drogen verkaufen. Er ist psychisch angeschlagen, will aber "raus aus dem Sumpf". Wie das Jugendschöffengericht in Aichach ihn erlebt.

Mit einer fingierten Bestellung schnappte die Polizei einen heute 19-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg vor rund einem Jahr bei einem Drogenverkauf. Rund 80 Gramm Marihuana wollte er für 650 Euro verkaufen. Der 19-Jährige machte danach reinen Tisch. Deshalb ging es kürzlich bei der Verhandlung vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Aichach um insgesamt vier Fälle von unerlaubtem Handel mit Drogen in nicht geringer Menge.

