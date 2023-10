Juniorwahl am Gymnasium erbringt überraschende Ergebnisse

Die CSU ist bei der Wahl am Deutschherren-Gymnasium stärkste Kraft und nimmt den Grünen auch das Direktmandat ab. Wie die AfD abgeschnitten hat.

Überraschende Ergebnisse hat die Juniorwahl am Deutschherren-Gymnasium (DHG) Aichach erbracht. Diese wurde wie schon vor fünf Jahren parallel zur Landtagswahl am Sonntag abgehalten. Die Grünen haben dabei ihr Ergebnis gegenüber 2018 von 31 auf 18 Prozent fast halbiert. Sie hätten so auch das Direktmandat wieder an die CSU verloren. Diese wurde mit 27,7 Prozent - 3,3 Prozent mehr als 2018 - stärkste Partei.

Fast alle anderen Parteien profitierten von den Verlusten der Grünen, vor allem Linke (+3,8 Prozent), CSU (+3,3 Prozent), Tierschutzpartei (+3,0 Prozent) und Die Partei (+2,8 Prozent). Dagegen konnte sich die SPD (+1,1 auf 5,2 Prozent) nur leicht verbessern.

Die AfD legte um 2,3 auf jetzt 4,9 Prozent zu und wäre bei den Jugendlichen weiterhin nicht im Landtag vertreten. Das wäre auch die Basis nicht, die 2,17 Prozent bekam (1,45 Prozent).

FDP schneidet bei den Jüngeren überdurchschnittlich ab

Die FDP schnitt mit 10,0 Prozent erneut weit überdurchschnittlich ab. 2018 hatte sie 10,6 Prozent. Sie wurde wieder drittstärkste Kraft vor Freien Wählern mit 7,9 Prozent (0,7 mehr als 2018) und Linkspartei mit 7,6 Prozent (3,8 mehr). Die Fünf-Prozent-Hürde geschafft hätte die ÖDP mit 5,4.

Die Wahl wurde unter der Leitung der Fachschaft Sozialkunde von der Klasse 11a mit ihrer Lehrerin Sandra Pichlkostner durchgeführt. Wahlberechtigt waren alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 12, die noch nicht volljährig sind. Von den 197 Wahlberechtigten gaben 184 ihre Stimmen ab, sodass sich eine Wahlbeteiligung von 93,4 Prozent ergibt.