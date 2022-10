Jutta Speidel plaudert beim Aichacher Filmfestival aus dem Nähkästchen

Plus Beim Aichacher Filmfestival war eine gut gelaunte Jutta Speidel zu Gast. Die Schauspielerin stellte sich den Fragen des Publikums und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen.

Die bekannte Schauspielerin Jutta Speidel war am Dienstagabend zu Gast beim Aichacher Filmfestival im Cineplex-Kino. Sie kam auf Einladung ihrer Kollegin Sushila Sara Mai, die im Filmauswahlteam des veranstaltenden Rotary-Clubs Schrobenhausen-Aichach mitwirkte.