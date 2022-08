Aichach

Kabarettist Maxi Schafroth lässt Katzen fliegen und Politiker zaubern

Plus Der Allgäuer Maxi Schafroth wirbt in Blumenthal bei Aichach für die Völkerverständigung und gibt dabei tiefe Einblicke in die Seele seiner Landsleute.

Von Evelin Grauer

Wie wäre es, wenn der Aichacher oder Friedberger auch mal einen Besucher von jenseits des Lechs, beispielsweise einen Augsburger, umarmen würde? Oder vielleicht einen Gablinger, einen Neusäßer oder einen Diedorfer? Gerade letztere hätten es besonders nötig, sagt Maxi Schafroth. Der Allgäuer Kabarettist lud am Montagabend bei den Kulturtagen auf Schloss Blumenthal bei Aichach zu einem Völkerverständigungsabend ein. 300 Besucher kamen und hielten trotz zwischenzeitlichen Regens bis zum Ende durch.

