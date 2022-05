Plus Nach anderthalb Jahren als Leiterin der Aichacher Finanzverwaltung geht Sandra Rauh zu einer anderen Kommune. Sie sucht eine neue Herausforderung.

Die Stadt Aichach sucht einen neuen Leiter oder eine Leiterin für die Finanzverwaltung. Diese Stellenanzeige ist jetzt auf der Internetseite der Stadt zu finden. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt Bürgermeister Klaus Habermann: Kämmerin Sandra Rauh verlässt die Stadt Aichach Ende des Monats. Sie wird Geschäftsleiterin in einer anderen Kommune.