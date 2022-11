Kanalschäden in Oberschneitbach: Stadt rechnet mit Millionensumme

Plus Im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach weisen die Kanäle an vielen Stellen erhebliche Schäden auf. Allein die Reparatur der dringendsten davon kostet eine Million Euro.

Die Kanäle im Aichacher Stadtteil Oberschneitbach müssen saniert werden. Zur Hälfte besteht kurzfristiger bis sofortiger Handlungsbedarf. Das ergab eine Untersuchung im vergangenen Jahr. Nun befasste sich der Stadtrat damit, welche Arbeiten wie schnell angegangen werden sollen. Fest steht: Es wird teuer.